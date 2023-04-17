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Купить коттедж в Kunszentmiklosi jaras, Венгрия

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3 объекта найдено
Коттедж 2 ванныхв Кунадач, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Кунадач, Венгрия
2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 1
€ 149,132
From Kecskemét onto 20 minutes of highway, the Kiskunsági 2 farms fenced in selling on one o…
Коттедж 1 ваннаяв Кунадач, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Кунадач, Венгрия
1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 100,410
В 20 минутах езды от Козьей лавки, 15 км - от съезда с шоссе, в одном из самых красивых райо…
Коттедж 2 ванныхв Ташш, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Ташш, Венгрия
2 ванных комнат 284 м² Количество этажей 1
€ 137,691
В особняке Berg! Здание 284 M2 одно, два независимых состоят из плоских, которые могут быть…

Параметры недвижимости в Kunszentmiklosi jaras, Венгрия

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