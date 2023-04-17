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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бач-Кишкун
Kunszentmiklosi jaras
Купить недвижимость в Kunszentmiklosi jaras, Венгрия
Кунсентмиклош
4
Сабадсаллаш
4
Дунавече
1
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18 объектов найдено
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Дом 1 комната
Szalkszentmarton, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 46,864
Дом 2 комнаты
Ташш, Венгрия
2 Количество комнат
40 м²
€ 14,729
Дом 2 комнаты
Апоштаг, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 127,203
Дом 3 комнаты
Кунсентмиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 96,406
Дом 2 комнаты
Ташш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 106,850
Дом 6 комнат
Сабадсаллаш, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
193 м²
€ 45,525
Дом 3 комнаты
Сабадсаллаш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3 876 м²
€ 26,512
Дом 2 комнаты
Дунавече, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 14,461
Дом 4 комнаты
Сабадсаллаш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 52,220
Дом 2 комнаты
Сабадсаллаш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 76,295
Дом 1 ванная
Ташш, Венгрия
1 ванных комнат
116 м²
Количество этажей 1
€ 77,006
3 - это нестарый семейный дом из кирпича с участком 2528 кв.м., расположенный в тихом городк…
Дом 2 ванных
Кунсентмиклош, Венгрия
2 ванных комнат
334 м²
Количество этажей 3
€ 218,375
Завоевать Кунсентмиклос, будь пионером туризма!В 60 км от Будапешта, в Кунсентмиклоше, я пре…
Дом 2 ванных
Кунсентмиклош, Венгрия
2 ванных комнат
380 м²
Количество этажей 2
€ 550,639
Коттедж 2 ванных
Кунадач, Венгрия
2 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 1
€ 149,132
From Kecskemét onto 20 minutes of highway, the Kiskunsági 2 farms fenced in selling on one o…
Коттедж 1 ванная
Кунадач, Венгрия
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 1
€ 100,410
В 20 минутах езды от Козьей лавки, 15 км - от съезда с шоссе, в одном из самых красивых райо…
Дом 4 ванных
Кунсентмиклош, Венгрия
4 ванных комнат
780 м²
Количество этажей 3
€ 768,601
Conquer Kunszentmiklós, be a pioneer in tourism!On the 2078 sqm plot, which opens onto two s…
Дом 3 ванных
Кунадач, Венгрия
3 ванных комнат
900 м²
Количество этажей 1
€ 425,929
От Kecskemét до 20 минут шоссе, автомагистраль от езды один 15 км, в тихой, природной охраня…
Коттедж 2 ванных
Ташш, Венгрия
2 ванных комнат
284 м²
Количество этажей 1
€ 137,691
В особняке Berg! Здание 284 M2 одно, два независимых состоят из плоских, которые могут быть…
Параметры недвижимости в Kunszentmiklosi jaras, Венгрия
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