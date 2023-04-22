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Жильё в Кунсентмиклош, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Кунсентмиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунсентмиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 89,580
Дом 2 ванных в Кунсентмиклош, Венгрия
Дом 2 ванных
Кунсентмиклош, Венгрия
2 ванных комнат 334 м² Количество этажей 3
€ 216,171
Завоевать Кунсентмиклос, будь пионером туризма!В 60 км от Будапешта, в Кунсентмиклоше, я пре…
Дом 2 ванных в Кунсентмиклош, Венгрия
Дом 2 ванных
Кунсентмиклош, Венгрия
2 ванных комнат 380 м² Количество этажей 2
€ 545,084
Дом 4 ванных в Кунсентмиклош, Венгрия
Дом 4 ванных
Кунсентмиклош, Венгрия
4 ванных комнат 780 м² Количество этажей 3
€ 760,846
Conquer Kunszentmiklós, be a pioneer in tourism!On the 2078 sqm plot, which opens onto two s…
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