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Купить коттедж в Kunszentmartoni jaras, Венгрия

Тисафёльдвар
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1 объект найдено
Коттедж 3 ванныхв Тисафёльдвар, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Тисафёльдвар, Венгрия
3 ванных комнат 217 м² Количество этажей 1
€ 98,438
В Тисаланд, отремонтированный особняк, фермерские дома, фруктовый сад на продажу. Участок: 4…

Параметры недвижимости в Kunszentmartoni jaras, Венгрия

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