Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Яс-Надькун-Сольнок
  5. Kunszentmartoni jaras

Купить недвижимость в Kunszentmartoni jaras, Венгрия

Тисафёльдвар
6
Кунсентмартон
2
14 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Кунсентмартон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунсентмартон, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 15,905
Дом 3 комнатыв Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 22,267
Дом 2 комнатыв Oecsoed, Венгрия
Дом 2 комнаты
Oecsoed, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 20,942
Дом 3 комнатыв Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 15,905
Дом 3 комнатыв Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 66,272
Дом 3 комнатыв Кунсентмартон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунсентмартон, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 26,244
Дом 3 комнатыв Тисакюрт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисакюрт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 15,640
Дом 5 комнатв Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисафёльдвар, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м²
€ 143,147
Дом 1 комнатав Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 1 комната
Тисафёльдвар, Венгрия
1 Количество комнат 30 м²
€ 9,013
Дом 2 ванныхв Черкесёлё, Венгрия
Дом 2 ванных
Черкесёлё, Венгрия
2 ванных комнат 115 м² Количество этажей 1
€ 88,761
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НА CSERKESZEYLÜ! NAPPALI + 3 ROOM HOUSE С СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ СТИЛ…
Дом 1 ваннаяв Надьрев, Венгрия
Дом 1 ванная
Надьрев, Венгрия
1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 76,415
Продается в 10 км от дубильных виноградников, в Большом Леве, на участке 1059 кв.м, 80 м2, г…
Коттедж 3 ванныхв Тисафёльдвар, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Тисафёльдвар, Венгрия
3 ванных комнат 217 м² Количество этажей 1
€ 98,438
В Тисаланд, отремонтированный особняк, фермерские дома, фруктовый сад на продажу. Участок: 4…
Дом 2 ванныхв Черкесёлё, Венгрия
Дом 2 ванных
Черкесёлё, Венгрия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 108,731
HE MAY MAKE MONEY HERE! In Cserkeszőlő centre, from A FÜRDŐ onto 350 metres, distinguished …
Дом 2 ванныхв Чепа, Венгрия
Дом 2 ванных
Чепа, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 113,498
На Csépa продается на участках 4693 нм, 2 семейных дома с рабочим, предприятие приносит день…

Параметры недвижимости в Kunszentmartoni jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти