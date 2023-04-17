Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Kunszentmartoni jaras
Купить недвижимость в Kunszentmartoni jaras, Венгрия
Тисафёльдвар
6
Кунсентмартон
2
Очистить
14 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 3 комнаты
Кунсентмартон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
€ 15,905
Дом 3 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 22,267
Дом 2 комнаты
Oecsoed, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 20,942
Дом 3 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 15,905
Дом 3 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 66,272
Дом 3 комнаты
Кунсентмартон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 26,244
Дом 3 комнаты
Тисакюрт, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 15,640
Дом 5 комнат
Тисафёльдвар, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
163 м²
€ 143,147
Дом 1 комната
Тисафёльдвар, Венгрия
1 Количество комнат
30 м²
€ 9,013
Дом 2 ванных
Черкесёлё, Венгрия
2 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 1
€ 88,761
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НА CSERKESZEYLÜ! NAPPALI + 3 ROOM HOUSE С СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ СТИЛ…
Дом 1 ванная
Надьрев, Венгрия
1 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 1
€ 76,415
Продается в 10 км от дубильных виноградников, в Большом Леве, на участке 1059 кв.м, 80 м2, г…
Коттедж 3 ванных
Тисафёльдвар, Венгрия
3 ванных комнат
217 м²
Количество этажей 1
€ 98,438
В Тисаланд, отремонтированный особняк, фермерские дома, фруктовый сад на продажу. Участок: 4…
Дом 2 ванных
Черкесёлё, Венгрия
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 1
€ 108,731
HE MAY MAKE MONEY HERE! In Cserkeszőlő centre, from A FÜRDŐ onto 350 metres, distinguished …
Дом 2 ванных
Чепа, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 113,498
На Csépa продается на участках 4693 нм, 2 семейных дома с рабочим, предприятие приносит день…
Параметры недвижимости в Kunszentmartoni jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты