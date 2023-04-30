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Жильё в Kunhegyesi jaras, Венгрия

Абадсалок
9
Кунхедьеш
6
26 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Тисабура, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисабура, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
€ 97,117
Дом 2 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 42,190
Дом 3 комнаты в Тисабура, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисабура, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 46,436
Дом 6 комнат в Абадсалок, Венгрия
Дом 6 комнат
Абадсалок, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 185 м²
€ 156,023
Дом 6 комнат в Абадсалок, Венгрия
Дом 6 комнат
Абадсалок, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 154 м²
€ 70,317
Дом 2 комнаты в Тисарофф, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисарофф, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 32,000
Дом 3 комнаты в Тисарофф, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисарофф, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 15,655
Дом 3 комнаты в Абадсалок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Абадсалок, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 65,010
Дом 2 комнаты в Тисарофф, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисарофф, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 15,655
Дом 2 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 20,670
Дом 2 комнаты в Абадсалок, Венгрия
Дом 2 комнаты
Абадсалок, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 46,436
Дом 4 комнаты в Тисарофф, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисарофф, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 26,535
Дом 2 комнаты в Тисарофф, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисарофф, Венгрия
2 Количество комнат 54 м²
€ 10,083
Дом 3 комнаты в Тисарофф, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисарофф, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 47,762
Дом 3 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 145,940
Дом 4 комнаты в Тисабура, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисабура, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 204 м²
€ 79,338
Дом 4 комнаты в Абадсалок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Абадсалок, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 39,802
Дом 4 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 143 м²
€ 79,604
Дом 4 комнаты в Тисабура, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисабура, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 161 м²
€ 68,990
Дом 4 комнаты в Абадсалок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Абадсалок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м²
€ 42,721
Дом 2 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м²
€ 17,247
Дом 3 комнаты в Тисабура, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисабура, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м²
€ 87,564
Дом 4 комнаты в Абадсалок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Абадсалок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 48,293
Дом 5 комнат в Абадсалок, Венгрия
Дом 5 комнат
Абадсалок, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 61,030
Дом 4 комнаты в Абадсалок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Абадсалок, Венгрия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 160 м²
€ 111,445
Дом 1 ванная в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 1 ванная
Кунхедьеш, Венгрия
1 ванных комнат 700 м² Количество этажей 1
€ 566,214
Продавец, в округе Szolnok, он больше чем его десятилетия хорошо оборудованная конторская фи…

Параметры недвижимости в Kunhegyesi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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