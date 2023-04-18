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Купить дом в Кунхедьеш, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Кунхедьеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 20,929
Дом 3 комнатыв Кунхедьеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 147,767
Дом 4 комнатыв Кунхедьеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 143 м²
€ 80,600
Дом 2 комнатыв Кунхедьеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м²
€ 20,150
Дом 1 ваннаяв Кунхедьеш, Венгрия
Дом 1 ванная
Кунхедьеш, Венгрия
1 ванных комнат 700 м² Количество этажей 1
€ 576,727
Продавец, в округе Szolnok, он больше чем его десятилетия хорошо оборудованная конторская фи…
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