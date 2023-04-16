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Купить квартиру в Kozarmisleny, Венгрия

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19 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 119,011
Квартира 4 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 194,094
Квартира 3 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 127,096
Квартира 5 комнатв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 5 комнат
Kozarmisleny, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 155,059
Квартира 2 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 105,758
Квартира 5 комнатв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 5 комнат
Kozarmisleny, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 133 м²
€ 209,396
Квартира 2 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 97,807
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 70 м² 2 Этаж
€ 83,662
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 95 м² 1 Этаж
€ 92,491
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 95 м²
€ 87,438
10 + 15 CSOK - это возможности! Kozármisleny на новом D-i lakótelepi részén продает 90 нм, n…
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 92 м²
€ 86,307
Продаются апартаменты площадью 80-92 м2 в 14-квартирном кондоминиуме в новом жилом комплексе…
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 81 м²
€ 77,587
Продаются апартаменты площадью 80-92 м2 в 14-квартирном кондоминиуме в новом жилом комплексе…
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 92 м²
€ 88,531
Kozármisleny новый с размером от 80-92 M2, который можно ударить на его жилье, в 14 плоских …
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 92 м²
€ 85,083
Kozármisleny новый с размером от 80-92 M2, который можно ударить на его жилье, в 14 плоских …
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 81 м²
€ 76,742
Расположенный в новом жилом комплексе Козармислен, в кондоминиуме с 14 квартирами, продается…
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 81 м²
€ 76,742
Продаются апартаменты площадью 80-92 м2 в 14-квартирном кондоминиуме в новом жилом комплексе…
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 92 м²
€ 88,531
Продаются апартаменты площадью 80-92 м2 в 14-квартирном кондоминиуме в новом жилом комплексе…
Квартира 1 ваннаяв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kozarmisleny, Венгрия
1 ванных комнат 92 м²
€ 83,290
Kozármisleny новый с размером между 80-92 M2 который можно ударить по его жилому массиву, в …
Квартира 2 ванныхв Kozarmisleny, Венгрия
Квартира 2 ванных
Kozarmisleny, Венгрия
2 ванных комнат 79 м²
€ 77,298
Kozármisleny для продажи, его полдень часть, 1200 M2 -ов самолет на участке, в квартале, в 1…
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