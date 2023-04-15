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Купить дом в Koszegi jaras, Венгрия

Кёсег
25
Buek
15
51 объект найдено
Дом 5 комнатв Lukacshaza, Венгрия
Дом 5 комнат
Lukacshaza, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 232,987
Дом 6 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 246,240
Дом 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 45 м²
€ 35,783
Дом 7 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 7 комнат
Кёсег, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 145,782
Дом 5 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 5 комнат
Кёсег, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 179,975
Дом 5 комнатв Koszegdoroszlo, Венгрия
Дом 5 комнат
Koszegdoroszlo, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 201 м²
€ 951,561
Дом 6 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 164,522
Дом 4 комнатыв Koszegdoroszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м²
€ 211,782
Дом 10 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 10 комнат
Кёсег, Венгрия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 375 м²
€ 662,647
Дом 10 комнатв Buek, Венгрия
Дом 10 комнат
Buek, Венгрия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 356 м²
€ 225,300
Дом 2 комнатыв Buek, Венгрия
Дом 2 комнаты
Buek, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 50,335
Дом 4 комнатыв Buek, Венгрия
Дом 4 комнаты
Buek, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 88,132
Дом 7 комнатв Buek, Венгрия
Дом 7 комнат
Buek, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 319 м²
€ 198,794
Дом 9 комнатв Buek, Венгрия
Дом 9 комнат
Buek, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 500 м²
€ 755,418
Дом 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 158,770
Дом 5 комнатв Horvatzsidany, Венгрия
Дом 5 комнат
Horvatzsidany, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 95,421
Дом 2 комнатыв Buek, Венгрия
Дом 2 комнаты
Buek, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 74,216
Дом 3 комнатыв Kiszsidany, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kiszsidany, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 116,626
Дом 6 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 198,529
Дом 5 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 5 комнат
Кёсег, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 153,469
Дом 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 84,819
Дом 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 72,891
Дом 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 132,503
Дом 1 комнатав Buek, Венгрия
Дом 1 комната
Buek, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 33,928
Дом 4 комнатыв Кёсег, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёсег, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 134 м²
€ 142,867
Дом 6 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 73,951
Дом 3 комнатыв Buek, Венгрия
Дом 3 комнаты
Buek, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 100,457
Дом 1 ваннаяв Кёсег, Венгрия
Дом 1 ванная
Кёсег, Венгрия
1 ванных комнат 93 м² Количество этажей 1
€ 90,960
Солнечный жилой парк!Небольшой городок Венгрии с живописной красотой, Кёсег, известный своей…
Домв Кёсег, Венгрия
Дом
Кёсег, Венгрия
77 м² Количество этажей 1
€ 77,238
Солнечный жилой парк!Только с нами!!Сколько??НОВАЯ СТРОКА !!!Под ключ! 34 990 000 форинтовСо…
Дом 1 ваннаяв Кёсег, Венгрия
Дом 1 ванная
Кёсег, Венгрия
1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 75,053
Ideal size, good condition, immediately movable family house in Kőszeg!The house has 3 sunny…

Параметры недвижимости в Koszegi jaras, Венгрия

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