Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Ваш
Koszegi jaras
Дома
Купить дом в Koszegi jaras, Венгрия
Кёсег
25
Buek
15
Дом
Очистить
51 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 5 комнат
Lukacshaza, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 232,987
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 246,240
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат
45 м²
€ 35,783
Дом 7 комнат
Кёсег, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
€ 145,782
Дом 5 комнат
Кёсег, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 179,975
Дом 5 комнат
Koszegdoroszlo, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
201 м²
€ 951,561
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
€ 164,522
Дом 4 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
180 м²
€ 211,782
Дом 10 комнат
Кёсег, Венгрия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
375 м²
€ 662,647
Дом 10 комнат
Buek, Венгрия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
356 м²
€ 225,300
Дом 2 комнаты
Buek, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 50,335
Дом 4 комнаты
Buek, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
€ 88,132
Дом 7 комнат
Buek, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
319 м²
€ 198,794
Дом 9 комнат
Buek, Венгрия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
500 м²
€ 755,418
Дом 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 158,770
Дом 5 комнат
Horvatzsidany, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 95,421
Дом 2 комнаты
Buek, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 74,216
Дом 3 комнаты
Kiszsidany, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 116,626
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
240 м²
€ 198,529
Дом 5 комнат
Кёсег, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 153,469
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 84,819
Дом 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 72,891
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 132,503
Дом 1 комната
Buek, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 33,928
Дом 4 комнаты
Кёсег, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
134 м²
€ 142,867
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 73,951
Дом 3 комнаты
Buek, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 100,457
Дом 1 ванная
Кёсег, Венгрия
1 ванных комнат
93 м²
Количество этажей 1
€ 90,960
Солнечный жилой парк!Небольшой городок Венгрии с живописной красотой, Кёсег, известный своей…
Дом
Кёсег, Венгрия
77 м²
Количество этажей 1
€ 77,238
Солнечный жилой парк!Только с нами!!Сколько??НОВАЯ СТРОКА !!!Под ключ! 34 990 000 форинтовСо…
Дом 1 ванная
Кёсег, Венгрия
1 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 1
€ 75,053
Ideal size, good condition, immediately movable family house in Kőszeg!The house has 3 sunny…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Koszegi jaras, Венгрия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты