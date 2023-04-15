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Купить квартиру в Koszegi jaras, Венгрия

Кёсег
20
Buek
2
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25 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 95,156
Квартира 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 92,771
Квартира 4 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёсег, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м²
€ 179,975
Квартира 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 95,156
Квартира 3 комнатыв Koszegdoroszlo, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 79,253
Квартира 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 68,915
Квартира 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 79,253
Квартира 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 81,903
Квартира 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м²
€ 132,264
Квартира 4 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёсег, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 121,927
Квартира 1 комнатав Кёсег, Венгрия
Квартира 1 комната
Кёсег, Венгрия
1 Количество комнат 49 м²
€ 54,337
Квартира 1 комнатав Buek, Венгрия
Квартира 1 комната
Buek, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м²
€ 52,985
Квартира 2 комнатыв Buek, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Buek, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 79,253
Квартира 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 59 м²
€ 111,060
Квартира 2 комнатыв Koszegdoroszlo, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 95,421
Квартира 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 126,963
Квартира 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 198,529
Квартира 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 84,792
Квартира 2 комнатыв Koszegdoroszlo, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 84,819
Квартира 4 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёсег, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 111 м²
€ 92,771
Квартира 6 комнатв Кёсег, Венгрия
Квартира 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м²
€ 185,541
Квартира 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 92,771
Квартира 1 ваннаяв Кёсег, Венгрия
Квартира 1 ванная
Кёсег, Венгрия
1 ванных комнат 130 м²
€ 82,779
Современная, полностью отремонтированная 5 лет назад, квартира с террасой с собственным садо…
Квартирав Кёсег, Венгрия
Квартира
Кёсег, Венгрия
78 м²
€ 79,439
Sunlight Residential Park!We are looking for the owner of a lightweight semi-detached house …
Квартира 7 ванныхв Кёсег, Венгрия
Квартира 7 ванных
Кёсег, Венгрия
7 ванных комнат 265 м²
€ 103,924
Предлагаю на продажу 3-этажную квартиру площадью 265 кв.м, спроектированную как гостевой дом…

Параметры недвижимости в Koszegi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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