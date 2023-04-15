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  5. Koszegi jaras

Купить недвижимость в Koszegi jaras, Венгрия

Кёсег
45
Buek
17
76 объектов найдено
Дом 5 комнатв Lukacshaza, Венгрия
Дом 5 комнат
Lukacshaza, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 232,987
Дом 6 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 246,240
Дом 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 45 м²
€ 35,783
Квартира 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 95,156
Квартира 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 92,771
Квартира 4 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёсег, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м²
€ 179,975
Дом 7 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 7 комнат
Кёсег, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 145,782
Дом 5 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 5 комнат
Кёсег, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 179,975
Квартира 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 95,156
Дом 5 комнатв Koszegdoroszlo, Венгрия
Дом 5 комнат
Koszegdoroszlo, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 201 м²
€ 951,561
Квартира 3 комнатыв Koszegdoroszlo, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 79,253
Дом 6 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 164,522
Квартира 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 68,915
Квартира 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 79,253
Квартира 2 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 81,903
Квартира 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м²
€ 132,264
Квартира 4 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёсег, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 121,927
Квартира 1 комнатав Кёсег, Венгрия
Квартира 1 комната
Кёсег, Венгрия
1 Количество комнат 49 м²
€ 54,337
Дом 4 комнатыв Koszegdoroszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м²
€ 211,782
Дом 10 комнатв Кёсег, Венгрия
Дом 10 комнат
Кёсег, Венгрия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 375 м²
€ 662,647
Квартира 1 комнатав Buek, Венгрия
Квартира 1 комната
Buek, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м²
€ 52,985
Дом 10 комнатв Buek, Венгрия
Дом 10 комнат
Buek, Венгрия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 356 м²
€ 225,300
Дом 2 комнатыв Buek, Венгрия
Дом 2 комнаты
Buek, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 50,335
Дом 4 комнатыв Buek, Венгрия
Дом 4 комнаты
Buek, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 88,132
Квартира 2 комнатыв Buek, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Buek, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 79,253
Дом 7 комнатв Buek, Венгрия
Дом 7 комнат
Buek, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 319 м²
€ 198,794
Квартира 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 59 м²
€ 111,060
Дом 9 комнатв Buek, Венгрия
Дом 9 комнат
Buek, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 500 м²
€ 755,418
Дом 3 комнатыв Кёсег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 158,770
Дом 5 комнатв Horvatzsidany, Венгрия
Дом 5 комнат
Horvatzsidany, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 95,421

Параметры недвижимости в Koszegi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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