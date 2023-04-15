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Венгрия
Задунайский край
медье Баранья
Komloi jaras
Дома
Купить дом в Komloi jaras, Венгрия
Комло
19
Дом
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30 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Maza, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 42,144
Дом 3 комнаты
Maza, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 23,325
Дом 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 12,988
Дом 3 комнаты
Комло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 58,313
Дом 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 37,373
Дом 2 комнаты
Koebleny, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 39,732
Дом 6 комнат
Magyarhertelend, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
€ 66,000
Дом 3 комнаты
Koebleny, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
€ 29,130
Дом 3 комнаты
Комло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 56,988
Дом 3 комнаты
Комло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 56,988
Дом 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 53,012
Дом 3 комнаты
Комло, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 103,108
Дом 1 комната
Комло, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 26,241
Дом 5 комнат
Оросло, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 47,684
Дом 2 комнаты
Мадьярсек, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 27,831
Дом 3 комнаты
Maza, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 23,325
Дом 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
133 м²
€ 105,758
Дом 4 комнаты
Манфа, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 76,602
Дом 4 комнаты
Комло, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 124,313
Дом 1 комната
Комло, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 74,747
Дом 4 комнаты
Комло, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
€ 79,253
Дом 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 66,265
Дом 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 68,650
Дом 6 комнат
Комло, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
168 м²
€ 296,866
Дом 2 ванных
Комло, Венгрия
2 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 77,628
В одной из Mecsek самых красивых долин, от центра хмеля 3 км, Mecsekjánosiben является недви…
Дом
Комло, Венгрия
236 м²
Количество этажей 2
€ 77,039
Продается вилла - площадью 236 кв.м 6, состоящая из квартиры 2 в Сиконде, Баранья, в констру…
Дом 2 ванных
Комло, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 113,465
Was founded on hop for sale in 2015 200nm-es family ház farm building,which one 800nm,The pl…
Коттедж 1 ванная
Vekeny, Венгрия
1 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 127,120
В доме много людей за замком, о, но на мельнице!? Мексек - настоящий курио у его ноги! Пус…
Дом 2 ванных
Комло, Венгрия
2 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 3
€ 139,891
В живописной обстановке в северной части озера Сиконда продается трехэтажный семейный дом, п…
Дом 2 ванных
Magyarhertelend, Венгрия
2 ванных комнат
190 м²
Количество этажей 2
€ 75,407
В Bodolyabér Petöfi utcában 3240nm-es два дома поселились в участке продавца. Один из них ра…
Параметры недвижимости в Komloi jaras, Венгрия
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