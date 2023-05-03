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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Баранья
Komloi jaras
Комло
Дома
Дома в Комло, Венгрия
Дом
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17 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Комло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 79,985
Дом 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 13,069
Дом 3 комнаты
Комло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 58,675
Дом 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 37,606
Дом 3 комнаты
Комло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 55,982
Дом 3 комнаты
Комло, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 103,749
Дом 1 комната
Комло, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 26,404
Дом 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
133 м²
€ 106,416
Дом 4 комнаты
Комло, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 125,085
Дом 1 комната
Комло, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 75,211
Дом 4 комнаты
Комло, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
€ 79,745
Дом 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 69,077
Дом 6 комнат
Комло, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
168 м²
€ 298,710
Дом 2 ванных
Комло, Венгрия
2 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 78,281
В одной из Mecsek самых красивых долин, от центра хмеля 3 км, Mecsekjánosiben является недви…
Дом
Комло, Венгрия
236 м²
Количество этажей 2
€ 77,687
Продается вилла - площадью 236 кв.м 6, состоящая из квартиры 2 в Сиконде, Баранья, в констру…
Дом 2 ванных
Комло, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 114,419
Was founded on hop for sale in 2015 200nm-es family ház farm building,which one 800nm,The pl…
Дом 2 ванных
Комло, Венгрия
2 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 3
€ 141,068
В живописной обстановке в северной части озера Сиконда продается трехэтажный семейный дом, п…
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