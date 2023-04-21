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Виллы в Komaromi jaras, Венгрия

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла в Надьигманд, Венгрия
Вилла
Надьигманд, Венгрия
480 м² Количество этажей 2
€ 332,970
ГИЧЗИ-КАСТЕЛЬСвободное прямоугольное здание с горизонтальной крышей, соединенное с углом DNy…

Параметры недвижимости в Komaromi jaras, Венгрия

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