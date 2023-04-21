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Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Komaromi jaras
Дома
Дома в Komaromi jaras, Венгрия
Комаром
12
Ач
7
Бабольна
3
Дом
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32 объекта найдено
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Дом 5 комнат
Ач, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 169,720
Дом 1 комната
Альмашфюзитё, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 42,364
У вас недостаточно денег, чтобы купить квартиру за 20-30-40 миллионов, где вы даже не можете…
Дом 5 комнат
Bana, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
329 м²
€ 240,370
Дом 2 комнаты
Комаром, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 92,961
Eladó Komáromban egy központi elhelyezkedésű 66m2 nagyságú, vegyesfalazatú, 2 szobás családi…
Дом 3 комнаты
Ач, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 98,007
Дом 2 комнаты
Ач, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 23,639
Дом 3 комнаты
Комаром, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 131,473
Дом 3 комнаты
Комаром, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 58,167
Дом 2 комнаты
Ач, Венгрия
2 Количество комнат
70 м²
€ 44,887
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 212,216
Дом 4 комнаты
Ач, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 69,030
Дом 3 комнаты
Надьигманд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 66,401
Дом 2 комнаты
Надьигманд, Венгрия
2 Количество комнат
86 м²
€ 22,576
Дом 3 комнаты
Ач, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 82,310
Дом 2 комнаты
Kisigmand, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 39,575
Дом 3 комнаты
Ач, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 50,199
Дом 1 комната
Комаром, Венгрия
1 Количество комнат
25 м²
€ 17,264
Дом 5 комнат
Надьигманд, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 87,383
Дом 4 комнаты
Надьигманд, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 169,986
Дом 5 комнат
Комаром, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 203,186
Дом 3 комнаты
Моча, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 42,231
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
€ 144,753
Дом 2 комнаты
Комаром, Венгрия
2 Количество комнат
87 м²
€ 39,575
Дом 7 комнат
Комаром, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
€ 199,175
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
€ 151,393
Дом 4 комнаты
Бабольна, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 124,568
Дом 6 комнат
Надьигманд, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
363 м²
€ 475,429
Дом 1 ванная
Комаром, Венгрия
1 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 3
€ 77,014
Продается в Комаре на участке площадью 880м2 светлый особняк площадью 120 м2 4. Дом был полн…
Вилла
Надьигманд, Венгрия
480 м²
Количество этажей 2
€ 332,970
ГИЧЗИ-КАСТЕЛЬСвободное прямоугольное здание с горизонтальной крышей, соединенное с углом DNy…
Дом 2 ванных
Бабольна, Венгрия
2 ванных комнат
429 м²
Количество этажей 2
€ 211,063
У него есть предприятие, с большой семьей, больше поколений будут двигаться вместе, у него е…
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Параметры недвижимости в Komaromi jaras, Венгрия
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