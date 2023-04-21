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Квартиры в Komaromi jaras, Венгрия

Комаром
3
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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Альмашфюзитё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Альмашфюзитё, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 66,135
Квартира 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комаром, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 92,695
Квартира 3 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Комаром, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 79,654
Квартира 2 комнаты в Альмашфюзитё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Альмашфюзитё, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 63,718
Квартира 3 комнаты в Альмашфюзитё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Альмашфюзитё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 76,998
Квартира 1 ванная в Комаром, Венгрия
Квартира 1 ванная
Комаром, Венгрия
1 ванных комнат 60 м²
€ 89,850
60 M2, чердак один, 3 комнатные квартиры продаются в Комаре! Недвижимость до центра город…

Параметры недвижимости в Komaromi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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