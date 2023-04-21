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Жильё в Komaromi jaras, Венгрия

Комаром
15
Ач
7
Бабольна
3
38 объектов найдено
Дом 5 комнат в Ач, Венгрия
Дом 5 комнат
Ач, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 169,720
Дом 1 комната в Альмашфюзитё, Венгрия
Дом 1 комната
Альмашфюзитё, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 42,364
У вас недостаточно денег, чтобы купить квартиру за 20-30-40 миллионов, где вы даже не можете…
Дом 5 комнат в Bana, Венгрия
Дом 5 комнат
Bana, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 329 м²
€ 240,370
Дом 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 2 комнаты
Комаром, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 92,961
Eladó Komáromban egy központi elhelyezkedésű 66m2 nagyságú, vegyesfalazatú, 2 szobás családi…
Дом 3 комнаты в Ач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ач, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 98,007
Квартира 2 комнаты в Альмашфюзитё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Альмашфюзитё, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 66,135
Дом 2 комнаты в Ач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ач, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 23,639
Квартира 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комаром, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 92,695
Квартира 3 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Комаром, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 79,654
Квартира 2 комнаты в Альмашфюзитё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Альмашфюзитё, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 63,718
Дом 3 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 3 комнаты
Комаром, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 131,473
Дом 3 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 3 комнаты
Комаром, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 58,167
Дом 2 комнаты в Ач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ач, Венгрия
2 Количество комнат 70 м²
€ 44,887
Дом 4 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 212,216
Дом 4 комнаты в Ач, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ач, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 69,030
Дом 3 комнаты в Надьигманд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьигманд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 66,401
Дом 2 комнаты в Надьигманд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьигманд, Венгрия
2 Количество комнат 86 м²
€ 22,576
Квартира 3 комнаты в Альмашфюзитё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Альмашфюзитё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 76,998
Дом 3 комнаты в Ач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ач, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 82,310
Дом 2 комнаты в Kisigmand, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kisigmand, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 39,575
Дом 3 комнаты в Ач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ач, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 50,199
Дом 1 комната в Комаром, Венгрия
Дом 1 комната
Комаром, Венгрия
1 Количество комнат 25 м²
€ 17,264
Дом 5 комнат в Надьигманд, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьигманд, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 87,383
Дом 4 комнаты в Надьигманд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьигманд, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 169,986
Дом 5 комнат в Комаром, Венгрия
Дом 5 комнат
Комаром, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 203,186
Дом 3 комнаты в Моча, Венгрия
Дом 3 комнаты
Моча, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 42,231
Дом 4 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 144,753
Дом 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 2 комнаты
Комаром, Венгрия
2 Количество комнат 87 м²
€ 39,575
Дом 7 комнат в Комаром, Венгрия
Дом 7 комнат
Комаром, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м²
€ 199,175
Дом 4 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м²
€ 151,393

Параметры недвижимости в Komaromi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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