Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Komaromi jaras
Комаром
Дома
Дома в Комаром, Венгрия
Дом
Очистить
11 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Дом 2 комнаты
Комаром, Венгрия
2
1
66 м²
€ 94,673
Дом 3 комнаты
Комаром, Венгрия
3
1
100 м²
€ 133,894
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
4
2
140 м²
€ 216,124
Дом 1 комната
Комаром, Венгрия
1
25 м²
€ 17,582
Дом 5 комнат
Комаром, Венгрия
5
2
160 м²
€ 206,927
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
4
2
132 м²
€ 143,361
Дом 2 комнаты
Комаром, Венгрия
2
87 м²
€ 40,303
Дом 7 комнат
Комаром, Венгрия
7
2
135 м²
€ 202,843
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
4
2
135 м²
€ 154,181
Дом 1 ванная
Комаром, Венгрия
1
120 м²
3
€ 76,912
Дом 2 ванных
Комаром, Венгрия
2
74 м²
2
€ 179,389
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты