Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
Komarom-Esztergom
Виллы
Купить вилла в Komarom-Esztergom, Венгрия
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 80,126
Квартира 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат
81 м²
€ 88,687
От Kecskemét продается на непревзойденных M2 ÁR_ELLENÉRTÉK 15 км на Lajosmizse, с новым здан…
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 120,162
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 55,821
Квартира 1 ванная
Будапешт, Венгрия
1 ванных комнат
78 м²
€ 133,241
А 13. В районе, на улице Ференца Рейтера, строится кондоминиум из 71 квартиры, 71 гаража и 4…
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
232 м²
€ 240,110
Дом 6 комнат
Goeboelyjaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
144 м²
€ 109,505
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 70,778
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 117,251
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
€ 237,439
Дом 4 комнаты
Баконьчернье, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
€ 77,188
Дом 1 ванная
Тёкёль, Венгрия
1 ванных комнат
66 м²
Количество этажей 2
€ 77,782
Продавцы недавно построенных таунхаусов с собственным садом на Тыквеле!В саду, недалеко от б…
Параметры недвижимости в Komarom-Esztergom, Венгрия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты