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Жильё в Комаром, Венгрия

14 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 86,558
Дом 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€ 94,673
Квартира 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 94,402
Дом 3 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 3 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 133,894
Дом 4 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 216,124
Дом 1 комната в Комаром, Венгрия
Дом 1 комната
Комаром, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€ 17,582
Дом 5 комнат в Комаром, Венгрия
Дом 5 комнат
Комаром, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 206,927
Дом 4 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
€ 143,361
Дом 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 87 м²
€ 40,303
Дом 7 комнат в Комаром, Венгрия
Дом 7 комнат
Комаром, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€ 202,843
Дом 4 комнаты в Комаром, Венгрия
Дом 4 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€ 154,181
Дом 1 ванная в Комаром, Венгрия
Дом 1 ванная
Комаром, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
€ 76,912
Дом 2 ванных в Комаром, Венгрия
Дом 2 ванных
Комаром, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
€ 179,389
Квартира 1 ванная в Комаром, Венгрия
Квартира 1 ванная
Комаром, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 89,730
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