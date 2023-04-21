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Дома в Кёсег, Венгрия

26 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Кёсег, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёсег, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м²
€ 770,247
Дом 6 комнат в Кёсег, Венгрия
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 246,745
Дом 2 комнаты в Кёсег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 45 м²
€ 35,856
Дом 7 комнат в Кёсег, Венгрия
Дом 7 комнат
Кёсег, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 146,081
Дом 5 комнат в Кёсег, Венгрия
Дом 5 комнат
Кёсег, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 180,344
Дом 6 комнат в Кёсег, Венгрия
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 165,311
Дом 10 комнат в Кёсег, Венгрия
Дом 10 комнат
Кёсег, Венгрия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 375 м²
€ 664,006
Дом 3 комнаты в Кёсег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 159,096
Дом 6 комнат в Кёсег, Венгрия
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 198,936
Дом 5 комнат в Кёсег, Венгрия
Дом 5 комнат
Кёсег, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 153,784
Дом 2 комнаты в Кёсег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 84,993
Дом 3 комнаты в Кёсег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 73,041
Дом 2 комнаты в Кёсег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 132,775
Дом 4 комнаты в Кёсег, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёсег, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 134 м²
€ 143,160
Дом 6 комнат в Кёсег, Венгрия
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 74,103
Дом 1 ванная в Кёсег, Венгрия
Дом 1 ванная
Кёсег, Венгрия
1 ванных комнат 93 м² Количество этажей 1
€ 92,083
Солнечный жилой парк!Небольшой городок Венгрии с живописной красотой, Кёсег, известный своей…
Дом в Кёсег, Венгрия
Дом
Кёсег, Венгрия
77 м² Количество этажей 1
€ 78,192
Солнечный жилой парк!Только с нами!!Сколько??НОВАЯ СТРОКА !!!Под ключ! 34 990 000 форинтовСо…
Дом 1 ванная в Кёсег, Венгрия
Дом 1 ванная
Кёсег, Венгрия
1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 75,980
Ideal size, good condition, immediately movable family house in Kőszeg!The house has 3 sunny…
Дом 1 ванная в Кёсег, Венгрия
Дом 1 ванная
Кёсег, Венгрия
1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 1
€ 101,334
В тихом каменном месте я предлагаю на продажу уютный семейный дом 2012 года постройки с учас…
Дом 2 ванных в Кёсег, Венгрия
Дом 2 ванных
Кёсег, Венгрия
2 ванных комнат 215 м² Количество этажей 2
€ 119,712
В прекрасной обстановке просторный двухэтажный семейный продавец. Гостиная + 4 комнатных. 89…
Дом 1 ванная в Кёсег, Венгрия
Дом 1 ванная
Кёсег, Венгрия
1 ванных комнат 93 м² Количество этажей 1
€ 91,909
Sunlight house park! Kőszeg is a light construction family house being built in a family ho…
Дом 8 ванных в Кёсег, Венгрия
Дом 8 ванных
Кёсег, Венгрия
8 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 109,779
На месте, часто посещаемом на Köszeg предлагают продать его в настоящее время как гостевой д…
Дом 3 ванных в Кёсег, Венгрия
Дом 3 ванных
Кёсег, Венгрия
3 ванных комнат 197 м² Количество этажей 3
€ 128,807
Дом мечты на горе Сабо Наш семейный дом ждет своего нового хозяина в тщательно отобранной…
Дом в Кёсег, Венгрия
Дом
Кёсег, Венгрия
320 м² Количество этажей 3
€ 111,468
Кёшег один из центров почти превратился в продавца на его тихой боковой улице он 380 м ² -es…
Дом 2 ванных в Кёсег, Венгрия
Дом 2 ванных
Кёсег, Венгрия
2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 88,949
На Köszeg продавец он ytong был построен из кирпича в 2002 году, 2 уровня, nappali 4 комнаты…
Дом 3 ванных в Кёсег, Венгрия
Дом 3 ванных
Кёсег, Венгрия
3 ванных комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 123,853
Семейный дом с уникальным состоянием, состоящий из 2 отдельных секций дома, оборудованных до…
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