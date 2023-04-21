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Кёсег
Дома
Дома в Кёсег, Венгрия
Дом
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26 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Кёсег, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
220 м²
€ 770,247
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 246,745
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат
45 м²
€ 35,856
Дом 7 комнат
Кёсег, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
€ 146,081
Дом 5 комнат
Кёсег, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 180,344
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
€ 165,311
Дом 10 комнат
Кёсег, Венгрия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
375 м²
€ 664,006
Дом 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 159,096
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
240 м²
€ 198,936
Дом 5 комнат
Кёсег, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 153,784
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 84,993
Дом 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 73,041
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 132,775
Дом 4 комнаты
Кёсег, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
134 м²
€ 143,160
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 74,103
Дом 1 ванная
Кёсег, Венгрия
1 ванных комнат
93 м²
Количество этажей 1
€ 92,083
Солнечный жилой парк!Небольшой городок Венгрии с живописной красотой, Кёсег, известный своей…
Дом
Кёсег, Венгрия
77 м²
Количество этажей 1
€ 78,192
Солнечный жилой парк!Только с нами!!Сколько??НОВАЯ СТРОКА !!!Под ключ! 34 990 000 форинтовСо…
Дом 1 ванная
Кёсег, Венгрия
1 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 1
€ 75,980
Ideal size, good condition, immediately movable family house in Kőszeg!The house has 3 sunny…
Дом 1 ванная
Кёсег, Венгрия
1 ванных комнат
62 м²
Количество этажей 1
€ 101,334
В тихом каменном месте я предлагаю на продажу уютный семейный дом 2012 года постройки с учас…
Дом 2 ванных
Кёсег, Венгрия
2 ванных комнат
215 м²
Количество этажей 2
€ 119,712
В прекрасной обстановке просторный двухэтажный семейный продавец. Гостиная + 4 комнатных. 89…
Дом 1 ванная
Кёсег, Венгрия
1 ванных комнат
93 м²
Количество этажей 1
€ 91,909
Sunlight house park! Kőszeg is a light construction family house being built in a family ho…
Дом 8 ванных
Кёсег, Венгрия
8 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 109,779
На месте, часто посещаемом на Köszeg предлагают продать его в настоящее время как гостевой д…
Дом 3 ванных
Кёсег, Венгрия
3 ванных комнат
197 м²
Количество этажей 3
€ 128,807
Дом мечты на горе Сабо Наш семейный дом ждет своего нового хозяина в тщательно отобранной…
Дом
Кёсег, Венгрия
320 м²
Количество этажей 3
€ 111,468
Кёшег один из центров почти превратился в продавца на его тихой боковой улице он 380 м ² -es…
Дом 2 ванных
Кёсег, Венгрия
2 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 2
€ 88,949
На Köszeg продавец он ytong был построен из кирпича в 2002 году, 2 уровня, nappali 4 комнаты…
Дом 3 ванных
Кёсег, Венгрия
3 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 3
€ 123,853
Семейный дом с уникальным состоянием, состоящий из 2 отдельных секций дома, оборудованных до…
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