Купить дом в Koermendi jaras, Венгрия

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31 объект найдено
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Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 81,903
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 71,566
Дом 6 комнат
Nadasd, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
291 м²
€ 92,771
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 110,530
Дом 6 комнат
Magyarszombatfa, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 226,044
Дом 1 комната
Nadasd, Венгрия
1 Количество комнат
50 м²
€ 27,831
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат
124 м²
€ 39,732
Вилла 5 комнат
Nadasd, Венгрия
5 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 3
€ 1,748,000
Мы рады предста…
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 62,289
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат
100 м²
€ 31,807
Дом 3 комнаты
Эрисентпетер, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 343,251
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 105,758
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
232 м²
€ 137,831
Дом 2 комнаты
Doeboerhegy, Венгрия
2 Количество комнат
70 м²
€ 23,060
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 89,855
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат
67 м²
€ 17,229
Дом 2 комнаты
Байяншенье, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 71,566
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
120 м²
€ 105,758
Дом 3 комнаты
Pankasz, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 58,048
Дом 2 комнаты
Doeboerhegy, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 58,313
Дом 6 комнат
Magyarszombatfa, Венгрия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
215 м²
€ 182,891
Дом 4 комнаты
Nadasd, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 92,506
Дом 3 комнаты
Байяншенье, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 39,759
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 52,747
Дом 2 комнаты
Nadasd, Венгрия
2 Количество комнат
70 м²
€ 26,453
Дом 14 комнат
Байяншенье, Венгрия
14 Количество комнат
4 ванных комнат
510 м²
€ 286,264
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
145 м²
€ 72,096
Дом 8 комнат
Кёрменд, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
187 м²
€ 137,035
Дом 3 ванных
Szalafo, Венгрия
3 ванных комнат
157 м²
Количество этажей 2
€ 155,485
Одиночные NAGYOBB DARABKA (2,4 га) охранники! На одном из самых красивых поселений охраны…
Дом 2 ванных
Кёрменд, Венгрия
2 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 93,425
Кёрменден продается двухэтажный семейный дом в хорошем состоянии площадью 120 кв.м с участко…
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Параметры недвижимости в Koermendi jaras, Венгрия
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