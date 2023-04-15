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Купить дом в Koermendi jaras, Венгрия

Кёрменд
11
Эрисентпетер
1
31 объект найдено
Дом 3 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 81,903
Дом 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 71,566
Дом 6 комнатв Nadasd, Венгрия
Дом 6 комнат
Nadasd, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 291 м²
€ 92,771
Дом 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 110,530
Дом 6 комнатв Magyarszombatfa, Венгрия
Дом 6 комнат
Magyarszombatfa, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 226,044
Дом 1 комнатав Nadasd, Венгрия
Дом 1 комната
Nadasd, Венгрия
1 Количество комнат 50 м²
€ 27,831
Дом 2 комнатыв Csakanydoroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 124 м²
€ 39,732
Вилла 5 комнатв Nadasd, Венгрия
Вилла 5 комнат
Nadasd, Венгрия
5 Количество комнат 350 м² Количество этажей 3
€ 1,748,000
Мы рады предста…
Дом 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 62,289
Дом 2 комнатыв Csakanydoroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 100 м²
€ 31,807
Дом 3 комнатыв Эрисентпетер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрисентпетер, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 343,251
Дом 3 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 105,758
Дом 4 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 232 м²
€ 137,831
Дом 2 комнатыв Doeboerhegy, Венгрия
Дом 2 комнаты
Doeboerhegy, Венгрия
2 Количество комнат 70 м²
€ 23,060
Дом 2 комнатыв Csakanydoroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 89,855
Дом 2 комнатыв Csakanydoroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 67 м²
€ 17,229
Дом 2 комнатыв Байяншенье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Байяншенье, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 71,566
Дом 4 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 105,758
Дом 3 комнатыв Pankasz, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pankasz, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 58,048
Дом 2 комнатыв Doeboerhegy, Венгрия
Дом 2 комнаты
Doeboerhegy, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 58,313
Дом 6 комнатв Magyarszombatfa, Венгрия
Дом 6 комнат
Magyarszombatfa, Венгрия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 215 м²
€ 182,891
Дом 4 комнатыв Nadasd, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nadasd, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 92,506
Дом 3 комнатыв Байяншенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байяншенье, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 39,759
Дом 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 52,747
Дом 2 комнатыв Nadasd, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nadasd, Венгрия
2 Количество комнат 70 м²
€ 26,453
Дом 14 комнатв Байяншенье, Венгрия
Дом 14 комнат
Байяншенье, Венгрия
14 Количество комнат 4 ванных комнат 510 м²
€ 286,264
Дом 4 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м²
€ 72,096
Дом 8 комнатв Кёрменд, Венгрия
Дом 8 комнат
Кёрменд, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 187 м²
€ 137,035
Дом 3 ванныхв Szalafo, Венгрия
Дом 3 ванных
Szalafo, Венгрия
3 ванных комнат 157 м² Количество этажей 2
€ 155,485
Одиночные NAGYOBB DARABKA (2,4 га) охранники! На одном из самых красивых поселений охраны…
Дом 2 ванныхв Кёрменд, Венгрия
Дом 2 ванных
Кёрменд, Венгрия
2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 93,425
Кёрменден продается двухэтажный семейный дом в хорошем состоянии площадью 120 кв.м с участко…

Параметры недвижимости в Koermendi jaras, Венгрия

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