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Купить квартиру в Koermendi jaras, Венгрия

Кёрменд
13
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13 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 60,964
Квартира 3 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 103,346
Квартира 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 44 м²
€ 130,000
В Сомбатхее (неl…
Квартира 5 комнатв Кёрменд, Венгрия
Квартира 5 комнат
Кёрменд, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 119,276
Квартира 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 70 м²
€ 31,807
Квартира 1 комнатав Кёрменд, Венгрия
Квартира 1 комната
Кёрменд, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 68,889
Квартира 4 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 100,696
Квартира 1 комнатав Кёрменд, Венгрия
Квартира 1 комната
Кёрменд, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 18,554
Квартира 3 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 74,216
Квартира 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 67,590
Квартира 4 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 197,734
Квартира 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 78,192
Квартира 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 43,735

Параметры недвижимости в Koermendi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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