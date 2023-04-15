Купить недвижимость в Koermendi jaras, Венгрия

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Koermendi jaras
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44 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 81,903
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 71,566
Дом 6 комнат
Nadasd, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
291 м²
€ 92,771
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 60,964
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 110,530
Дом 6 комнат
Magyarszombatfa, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 226,044
Квартира 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 103,346
Дом 1 комната
Nadasd, Венгрия
1 Количество комнат
50 м²
€ 27,831
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат
124 м²
€ 39,732
Вилла 5 комнат
Nadasd, Венгрия
5 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 3
€ 1,748,000
Мы рады предста…
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 62,289
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат
100 м²
€ 31,807
Дом 3 комнаты
Эрисентпетер, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 343,251
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 105,758
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
44 м²
€ 130,000
В Сомбатхее (неl…
Квартира 5 комнат
Кёрменд, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 119,276
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
232 м²
€ 137,831
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
70 м²
€ 31,807
Дом 2 комнаты
Doeboerhegy, Венгрия
2 Количество комнат
70 м²
€ 23,060
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 89,855
Квартира 1 комната
Кёрменд, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 68,889
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат
67 м²
€ 17,229
Дом 2 комнаты
Байяншенье, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 71,566
Квартира 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 100,696
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
120 м²
€ 105,758
Дом 3 комнаты
Pankasz, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 58,048
Квартира 1 комната
Кёрменд, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 18,554
Дом 2 комнаты
Doeboerhegy, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 58,313
Дом 6 комнат
Magyarszombatfa, Венгрия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
215 м²
€ 182,891
Дом 4 комнаты
Nadasd, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 92,506
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Параметры недвижимости в Koermendi jaras, Венгрия
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