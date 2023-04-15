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  5. Koermendi jaras

Купить недвижимость в Koermendi jaras, Венгрия

Кёрменд
24
Эрисентпетер
1
44 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 81,903
Дом 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 71,566
Дом 6 комнатв Nadasd, Венгрия
Дом 6 комнат
Nadasd, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 291 м²
€ 92,771
Квартира 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 60,964
Дом 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 110,530
Дом 6 комнатв Magyarszombatfa, Венгрия
Дом 6 комнат
Magyarszombatfa, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 226,044
Квартира 3 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 103,346
Дом 1 комнатав Nadasd, Венгрия
Дом 1 комната
Nadasd, Венгрия
1 Количество комнат 50 м²
€ 27,831
Дом 2 комнатыв Csakanydoroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 124 м²
€ 39,732
Вилла 5 комнатв Nadasd, Венгрия
Вилла 5 комнат
Nadasd, Венгрия
5 Количество комнат 350 м² Количество этажей 3
€ 1,748,000
Мы рады предста…
Дом 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 62,289
Дом 2 комнатыв Csakanydoroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 100 м²
€ 31,807
Дом 3 комнатыв Эрисентпетер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрисентпетер, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 343,251
Дом 3 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 105,758
Квартира 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 44 м²
€ 130,000
В Сомбатхее (неl…
Квартира 5 комнатв Кёрменд, Венгрия
Квартира 5 комнат
Кёрменд, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 119,276
Дом 4 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 232 м²
€ 137,831
Квартира 2 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 70 м²
€ 31,807
Дом 2 комнатыв Doeboerhegy, Венгрия
Дом 2 комнаты
Doeboerhegy, Венгрия
2 Количество комнат 70 м²
€ 23,060
Дом 2 комнатыв Csakanydoroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 89,855
Квартира 1 комнатав Кёрменд, Венгрия
Квартира 1 комната
Кёрменд, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 68,889
Дом 2 комнатыв Csakanydoroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 67 м²
€ 17,229
Дом 2 комнатыв Байяншенье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Байяншенье, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 71,566
Квартира 4 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 100,696
Дом 4 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 105,758
Дом 3 комнатыв Pankasz, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pankasz, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 58,048
Квартира 1 комнатав Кёрменд, Венгрия
Квартира 1 комната
Кёрменд, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 18,554
Дом 2 комнатыв Doeboerhegy, Венгрия
Дом 2 комнаты
Doeboerhegy, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 58,313
Дом 6 комнатв Magyarszombatfa, Венгрия
Дом 6 комнат
Magyarszombatfa, Венгрия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 215 м²
€ 182,891
Дом 4 комнатыв Nadasd, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nadasd, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 92,506

Параметры недвижимости в Koermendi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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