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Дома в Кёрменд, Венгрия

10 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 81,412
Дом 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 71,137
Дом 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 109,867
Дом 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 61,915
Дом 3 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 105,124
Дом 4 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 232 м²
€ 137,004
Дом 4 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 105,124
Дом 4 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м²
€ 71,664
Дом 8 комнат в Кёрменд, Венгрия
Дом 8 комнат
Кёрменд, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 187 м²
€ 136,214
Дом 2 ванных в Кёрменд, Венгрия
Дом 2 ванных
Кёрменд, Венгрия
2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 93,484
Кёрменден продается двухэтажный семейный дом в хорошем состоянии площадью 120 кв.м с участко…
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