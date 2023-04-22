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Жильё в Кёрменд, Венгрия

23 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 81,412
Дом 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 71,137
Квартира 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 60,598
Дом 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 109,867
Квартира 3 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 102,727
Дом 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 61,915
Дом 3 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 105,124
Квартира 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 44 м²
€ 130,000
В Сомбатхее (неl…
Квартира 5 комнат в Кёрменд, Венгрия
Квартира 5 комнат
Кёрменд, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 118,561
Дом 4 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 232 м²
€ 137,004
Квартира 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 70 м²
€ 31,616
Квартира 1 комната в Кёрменд, Венгрия
Квартира 1 комната
Кёрменд, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 68,476
Квартира 4 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 100,092
Дом 4 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 105,124
Квартира 1 комната в Кёрменд, Венгрия
Квартира 1 комната
Кёрменд, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 18,443
Квартира 3 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 73,772
Квартира 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 67,185
Квартира 4 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 196,548
Квартира 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 77,724
Дом 4 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м²
€ 71,664
Квартира 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 43,473
Дом 8 комнат в Кёрменд, Венгрия
Дом 8 комнат
Кёрменд, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 187 м²
€ 136,214
Дом 2 ванных в Кёрменд, Венгрия
Дом 2 ванных
Кёрменд, Венгрия
2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 93,484
Кёрменден продается двухэтажный семейный дом в хорошем состоянии площадью 120 кв.м с участко…
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