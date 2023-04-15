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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Саболч - Сатмар - Берег
Kisvardai jaras
Купить недвижимость в Kisvardai jaras, Венгрия
Кишварда
22
Домбард
3
Айяк
2
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53 объекта найдено
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Дом 5 комнат
Айяк, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
118 м²
€ 52,747
Дом 2 комнаты
Ньирташш, Венгрия
2 Количество комнат
50 м²
€ 10,337
Дом 3 комнаты
Домбард, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 22,504
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 58,048
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 33,928
Дом 2 комнаты
Торньошпальца, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 22,530
Дом 4 комнаты
Айяк, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 63,084
Квартира 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 71,301
Дом 3 комнаты
Kekcse, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 26,241
Дом 2 комнаты
Ньирташш, Венгрия
2 Количество комнат
58 м²
€ 10,337
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
153 м²
€ 155,059
Дом 2 комнаты
Loevopetri, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 8,217
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 75,542
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 142,867
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 113,710
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 71,301
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 98,045
Квартира 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 58,048
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
212 м²
€ 153,734
Дом 6 комнат
Домбард, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
165 м²
€ 62,289
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 87,204
Дом 2 комнаты
Toelgyeszoegtanya, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 25,684
Дом 4 комнаты
Loevopetri, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
116 м²
€ 15,108
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 58,286
Дом 12 комнат
Кишварда, Венгрия
12 Количество комнат
3 ванных комнат
160 м²
€ 156,385
Дом 4 комнаты
Ньирташш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 36,843
Дом 3 комнаты
Pap, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 29,156
Дом 4 комнаты
Домбард, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
145 м²
€ 58,048
Дом 3 комнаты
Nyirloevo, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 42,409
Дом 3 комнаты
Kekcse, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 49,036
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Параметры недвижимости в Kisvardai jaras, Венгрия
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