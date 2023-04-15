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  5. Kisvardai jaras

Купить недвижимость в Kisvardai jaras, Венгрия

Кишварда
22
Домбард
3
Айяк
2
53 объекта найдено
Дом 5 комнатв Айяк, Венгрия
Дом 5 комнат
Айяк, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м²
€ 52,747
Дом 2 комнатыв Ньирташш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньирташш, Венгрия
2 Количество комнат 50 м²
€ 10,337
Дом 3 комнатыв Домбард, Венгрия
Дом 3 комнаты
Домбард, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 22,504
Дом 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 58,048
Дом 2 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 33,928
Дом 2 комнатыв Торньошпальца, Венгрия
Дом 2 комнаты
Торньошпальца, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 22,530
Дом 4 комнатыв Айяк, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айяк, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 63,084
Квартира 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 71,301
Дом 3 комнатыв Kekcse, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kekcse, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 26,241
Дом 2 комнатыв Ньирташш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньирташш, Венгрия
2 Количество комнат 58 м²
€ 10,337
Дом 4 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 153 м²
€ 155,059
Дом 2 комнатыв Loevopetri, Венгрия
Дом 2 комнаты
Loevopetri, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 8,217
Дом 2 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 75,542
Дом 4 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 142,867
Дом 4 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 113,710
Дом 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 71,301
Дом 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 98,045
Квартира 2 комнатыв Кишварда, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 58,048
Дом 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 212 м²
€ 153,734
Дом 6 комнатв Домбард, Венгрия
Дом 6 комнат
Домбард, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 165 м²
€ 62,289
Дом 4 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 87,204
Дом 2 комнатыв Toelgyeszoegtanya, Венгрия
Дом 2 комнаты
Toelgyeszoegtanya, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 25,684
Дом 4 комнатыв Loevopetri, Венгрия
Дом 4 комнаты
Loevopetri, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 15,108
Дом 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 58,286
Дом 12 комнатв Кишварда, Венгрия
Дом 12 комнат
Кишварда, Венгрия
12 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м²
€ 156,385
Дом 4 комнатыв Ньирташш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ньирташш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 36,843
Дом 3 комнатыв Pap, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pap, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 29,156
Дом 4 комнатыв Домбард, Венгрия
Дом 4 комнаты
Домбард, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м²
€ 58,048
Дом 3 комнатыв Nyirloevo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyirloevo, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 42,409
Дом 3 комнатыв Kekcse, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kekcse, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 49,036

Параметры недвижимости в Kisvardai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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