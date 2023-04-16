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Купить дом в Кишварда, Венгрия

20 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 58,054
Дом 2 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 33,931
Дом 4 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 153 м²
€ 155,076
Дом 2 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 75,550
Дом 4 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 142,882
Дом 4 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 113,722
Дом 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 71,308
Дом 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 98,056
Дом 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 212 м²
€ 153,750
Дом 4 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 87,213
Дом 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 58,293
Дом 12 комнатв Кишварда, Венгрия
Дом 12 комнат
Кишварда, Венгрия
12 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м²
€ 156,401
Дом 5 комнатв Кишварда, Венгрия
Дом 5 комнат
Кишварда, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 116,373
Дом 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 58,054
В центре Кишварды я предлагаю на продажу семейный дом с 3 комнатами. Эта недвижимость, благо…
Дом 2 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 84,828
Дом 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 55,403
Дом 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 60,705
Дом 4 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишварда, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 68,392
Дом 2 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишварда, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 60,705
Дом 3 ванныхв Кишварда, Венгрия
Дом 3 ванных
Кишварда, Венгрия
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 227,426
В центре Кисвардии, недалеко от пешеходной улицы, я предлагаю купить одну из самых красивых …
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