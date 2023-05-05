Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Чонград-Чанад
  5. Kisteleki jaras
  6. Квартиры

Квартиры в Kisteleki jaras, Венгрия

Киштелек
10
Квартира В архив
Очистить
10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 112,504
Квартира 2 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 89,623
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 126,410
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 98,759
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 112,558
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 98,759
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€ 149,854
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€ 147,550
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 98,518
Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 128,902

Параметры недвижимости в Kisteleki jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти