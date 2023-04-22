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Жильё в Kisteleki jaras, Венгрия

Киштелек
2
2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Киштелек, Венгрия
Дом 5 комнат
Киштелек, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 85,628
Дом 2 комнаты в Киштелек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Киштелек, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 44,790

Параметры недвижимости в Kisteleki jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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