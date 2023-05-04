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Дома в Киштелек, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Киштелек, Венгрия
Дом 5 комнат
Киштелек, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€ 86,605
Дом 2 комнаты в Киштелек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 45,301
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