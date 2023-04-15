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Купить квартиру в Киштарча, Венгрия

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Киштарча, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 159,009
Квартира 2 комнатыв Киштарча, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Киштарча, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 112,650
Квартира 4 комнатыв Киштарча, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 153,708
Квартира 3 комнатыв Киштарча, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 155,033
Квартира 4 комнатыв Киштарча, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м²
€ 137,566
Квартира 3 комнатыв Киштарча, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 227,951
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