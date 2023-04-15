Купить недвижимость в Киштарча, Венгрия

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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Gödöllő Regional Unit
Киштарча
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52 объекта найдено
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Квартира 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 159,009
Квартира 2 комнаты
Киштарча, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 112,650
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 291,565
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 254,191
Дом 6 комнат
Киштарча, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
€ 368,432
Дом 5 комнат
Киштарча, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
€ 341,926
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 216,192
Квартира 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 153,708
Дом 7 комнат
Киштарча, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
€ 201,180
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Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 66,238
Дом 5 комнат
Киштарча, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
162 м²
€ 251,806
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 172,023
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
137 м²
€ 333,974
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
€ 346,432
Дом 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 210,987
Дом 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 236,433
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
157 м²
€ 202,770
Дом 5 комнат
Киштарча, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
161 м²
€ 404,215
Дом 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 153,204
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 166,722
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 158,770
Дом 2 комнаты
Киштарча, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 206,481
Дом 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 166,961
Квартира 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 155,033
Дом 2 комнаты
Киштарча, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 117,421
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 166,457
Дом 7 комнат
Киштарча, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
174 м²
€ 250,481
Дом 2 комнаты
Киштарча, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 145,782
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 184,216
Квартира 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
€ 137,566
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