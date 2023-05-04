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Дома в Kiskunmajsai jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 2 ванных в Яссентласло, Венгрия
Дом 2 ванных
Яссентласло, Венгрия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 73,443
На тихой улице Яссентласло новый хозяин ждет семейный дом на чердаке! Его также можно исполь…
Дом 2 ванных в Кишкунмайша, Венгрия
Дом 2 ванных
Кишкунмайша, Венгрия
2 ванных комнат 113 м² Количество этажей 2
€ 77,592
В центре Kiskunmajsa продавец строился в 2016 году, с этажностью 113 м2, 2 уровня, 2 + 1 ном…

Параметры недвижимости в Kiskunmajsai jaras, Венгрия

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