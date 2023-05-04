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Жильё в Кишкунмайша, Венгрия

1 объект найдено
Дом 2 ванных в Кишкунмайша, Венгрия
Дом 2 ванных
Кишкунмайша, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
€ 77,186
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