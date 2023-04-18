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Купить дом в Kiskunhalasi jaras, Венгрия

Кишкунхалаш
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2 объекта найдено
Дом 1 ваннаяв Кишкунхалаш, Венгрия
Дом 1 ванная
Кишкунхалаш, Венгрия
1 ванных комнат 96 м² Количество этажей 1
€ 140,223
Настоящее сокровище превратилось в продавца в центре города Кискунхалас. Это недвижимость м…
Дом 2 ванныхв Кишкунхалаш, Венгрия
Дом 2 ванных
Кишкунхалаш, Венгрия
2 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 96,890
Кискунхалас - двухэтажный семейный дом, продающийся в его центре! Единый просторный передний…

Параметры недвижимости в Kiskunhalasi jaras, Венгрия

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