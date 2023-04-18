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Купить квартиру в Kiskunhalasi jaras, Венгрия

Кишкунхалаш
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1 объект найдено
Квартира 1 ваннаяв Кишкунхалаш, Венгрия
Квартира 1 ванная
Кишкунхалаш, Венгрия
1 ванных комнат 98 м²
€ 78,204
Сложная квартира в центре Кишкунхаласа продается с мебелью

Параметры недвижимости в Kiskunhalasi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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