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Жильё в Кишкунхалаш, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 1 ванная в Кишкунхалаш, Венгрия
Дом 1 ванная
Кишкунхалаш, Венгрия
1 ванных комнат 96 м² Количество этажей 1
€ 138,051
Настоящее сокровище превратилось в продавца в центре города Кискунхалас. Это недвижимость м…
Дом 2 ванных в Кишкунхалаш, Венгрия
Дом 2 ванных
Кишкунхалаш, Венгрия
2 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 95,390
Кискунхалас - двухэтажный семейный дом, продающийся в его центре! Единый просторный передний…
Квартира 1 ванная в Кишкунхалаш, Венгрия
Квартира 1 ванная
Кишкунхалаш, Венгрия
1 ванных комнат 98 м²
€ 76,993
Сложная квартира в центре Кишкунхаласа продается с мебелью
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