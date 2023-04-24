Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Бач-Кишкун
  5. Kiskunfelegyhazi jaras
  6. Коттеджи

Коттеджи в Kiskunfelegyhazi jaras, Венгрия

Коттедж В архив
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж в Пётёфисаллаш, Венгрия
Коттедж
Пётёфисаллаш, Венгрия
300 м² Количество этажей 1
€ 222,576
Экономика приносит внимание!!! На торговце Petófiszállás он 6.3Ha на фермерское подходящее …
Коттедж 1 ванная в Пётёфисаллаш, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Пётёфисаллаш, Венгрия
1 ванных комнат 120 м²
€ 95,571
4 комнатные фермы, перестроенные с учетом внешней площади Petőfiszállás, с жилой пристройкой…

Параметры недвижимости в Kiskunfelegyhazi jaras, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти