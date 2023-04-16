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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бач-Кишкун
Kiskunfelegyhazi jaras
Кишкунфеледьхаза
Дома
Купить дом в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом
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19 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 76,610
Дом 2 комнаты
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 76,849
Дом 4 комнаты
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 197,463
Дом 1 комната
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 62,560
Дом 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 1
€ 98,239
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 120,316
Автобусная тропа во двор в нескольких сотнях метров от главной дороги, в нескольких метрах о…
Дом 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 75,059
Помимо жилого комплекса Petsfi, на продажу также выставлен семейный дом и хозяйственное здан…
Дом 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 1
€ 132,237
Дом 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 131,354
With the prestigious appearance built out of a brick near the high street 210- nm till now n…
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 88,305
На Kiskunfélegyháza в городе Кошут на предложение продажи, 4 комнаты, 2 ванные комнаты 150 м…
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат
146 м²
Количество этажей 2
€ 108,958
Предлагаю на продажу недавно построенный семейный дом с отделкой для продажи в Кишкунфеледжи…
Дом 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 122,578
I offer an exclusive, civic type family house close to the center of Kiskunfélegyháza for pu…
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат
185 м²
Количество этажей 1
€ 102,596
Я предлагаю двухместный семейный дом в центре города для разнообразного использования с боль…
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 83,656
Два я предлагаю поколение кирпичный дом на продажу с уютной небольшой ресепшн на краю центра…
Дом 3 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
3 ванных комнат
320 м²
Количество этажей 1
€ 695,402
В районе Халеша 2 га владения, с системой с солнечными батареями, механизированная теплица, …
Дом 3 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
3 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 2
€ 101,921
На Kiskunfélegyháza тихая часть деревни банка предлагает продать ей 2 отдельных семейных дом…
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат
337 м²
Количество этажей 2
€ 204,683
Я также могу использовать БОЛЬШЕ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с частной парковкой во дворе. Я предла…
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат
154 м²
Количество этажей 1
€ 100,067
Выдающийся теплоизоляционный Ytongból варит в непосредственной близости от улицы, 2005 с 4 п…
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 270,409
Bomb offer for investors in Kiskunfélegyháza!
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