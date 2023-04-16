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Купить недвижимость в Кишкунфеледьхаза, Венгрия

19 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 76,610
Дом 2 комнатыв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 76,849
Дом 4 комнатыв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 197,463
Дом 1 комнатав Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 1 комната
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 62,560
Дом 1 ваннаяв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 98,239
Дом 2 ванныхв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 120,316
Автобусная тропа во двор в нескольких сотнях метров от главной дороги, в нескольких метрах о…
Дом 1 ваннаяв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 75,059
Помимо жилого комплекса Petsfi, на продажу также выставлен семейный дом и хозяйственное здан…
Дом 1 ваннаяв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 ванных комнат 230 м² Количество этажей 1
€ 132,237
Дом 1 ваннаяв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 131,354
With the prestigious appearance built out of a brick near the high street 210- nm till now n…
Дом 2 ванныхв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 88,305
На Kiskunfélegyháza в городе Кошут на предложение продажи, 4 комнаты, 2 ванные комнаты 150 м…
Дом 2 ванныхв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат 146 м² Количество этажей 2
€ 108,958
Предлагаю на продажу недавно построенный семейный дом с отделкой для продажи в Кишкунфеледжи…
Дом 1 ваннаяв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 122,578
I offer an exclusive, civic type family house close to the center of Kiskunfélegyháza for pu…
Дом 2 ванныхв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат 185 м² Количество этажей 1
€ 102,596
Я предлагаю двухместный семейный дом в центре города для разнообразного использования с боль…
Дом 2 ванныхв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 83,656
Два я предлагаю поколение кирпичный дом на продажу с уютной небольшой ресепшн на краю центра…
Дом 3 ванныхв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 3 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
3 ванных комнат 320 м² Количество этажей 1
€ 695,402
В районе Халеша 2 га владения, с системой с солнечными батареями, механизированная теплица, …
Дом 3 ванныхв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 3 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
3 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 101,921
На Kiskunfélegyháza тихая часть деревни банка предлагает продать ей 2 отдельных семейных дом…
Дом 2 ванныхв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат 337 м² Количество этажей 2
€ 204,683
Я также могу использовать БОЛЬШЕ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с частной парковкой во дворе. Я предла…
Дом 2 ванныхв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат 154 м² Количество этажей 1
€ 100,067
Выдающийся теплоизоляционный Ytongból варит в непосредственной близости от улицы, 2005 с 4 п…
Дом 2 ванныхв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 2 ванных
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
2 ванных комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 270,409
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