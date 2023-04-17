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Купить коттедж в Kiskoroesi jaras, Венгрия

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3 объекта найдено
Коттедж 1 ваннаяв Пахи, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Пахи, Венгрия
1 ванных комнат 67 м² Количество этажей 1
€ 110,337
2 лакированных усадьбы между Исааком и Пахи, ПРОДАЖА на участке 5539 кв.м! 1. Жилая недвижи…
Коттедж 1 ваннаяв Ижак, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Ижак, Венгрия
1 ванных комнат 87 м² Количество этажей 1
€ 103,441
На Izsák на продажу, 2942 нм участки, 87 нм, 3 комнатные многоквартирные дома, 414 подходят …
Коттедж 1 ваннаяв Фюлёпсаллаш, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Фюлёпсаллаш, Венгрия
1 ванных комнат 4 м² Количество этажей 1
€ 80,224
ПОЗВОЛЬТЕ ОБЫКНОВЕННОМУ ВЛАДЕНИЮ ДОЖДАТЬСЯ ЕГО НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА. Из Kecskemét 28 км 4,5 га …

Параметры недвижимости в Kiskoroesi jaras, Венгрия

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