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Купить недвижимость в Kiskoroesi jaras, Венгрия

Ижак
4
Кишкёрёш
2
10 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Ижак, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ижак, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 85,427
Дом 3 комнатыв Ижак, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ижак, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 74,715
Дом 3 комнатыв Фюлёпсаллаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фюлёпсаллаш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м²
€ 66,922
Дом 2 ванныхв Кишкёрёш, Венгрия
Дом 2 ванных
Кишкёрёш, Венгрия
2 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 103,015
В его киске на улице Яноша Кальвина продается двухэтажный отдельно стоящий семейный дом на у…
Дом 2 ванныхв Ижак, Венгрия
Дом 2 ванных
Ижак, Венгрия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 87,643
На Izsák на хорошем месте, с множеством номеров, 180 нм, семейный дом, на 1294 нм продавца у…
Коттедж 1 ваннаяв Пахи, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Пахи, Венгрия
1 ванных комнат 67 м² Количество этажей 1
€ 110,337
2 лакированных усадьбы между Исааком и Пахи, ПРОДАЖА на участке 5539 кв.м! 1. Жилая недвижи…
Домв Кишкёрёш, Венгрия
Дом
Кишкёрёш, Венгрия
230 м² Количество этажей 2
€ 206,651
On the central part of Kiskőrös for sale, patinated building with a pleasure, with 230 nm of…
Коттедж 1 ваннаяв Ижак, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Ижак, Венгрия
1 ванных комнат 87 м² Количество этажей 1
€ 103,441
На Izsák на продажу, 2942 нм участки, 87 нм, 3 комнатные многоквартирные дома, 414 подходят …
Коттедж 1 ваннаяв Фюлёпсаллаш, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Фюлёпсаллаш, Венгрия
1 ванных комнат 4 м² Количество этажей 1
€ 80,224
ПОЗВОЛЬТЕ ОБЫКНОВЕННОМУ ВЛАДЕНИЮ ДОЖДАТЬСЯ ЕГО НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА. Из Kecskemét 28 км 4,5 га …
Дом 1 ваннаяв Tabdi, Венгрия
Дом 1 ванная
Tabdi, Венгрия
1 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 133,071
В округе Bács-Kiskun на продажу, на Табди он 3,5H один на местности, всадник красивое владен…

Параметры недвижимости в Kiskoroesi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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