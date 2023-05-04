Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Бач-Кишкун
  5. Kiskoroesi jaras
  6. Кишкёрёш

Жильё в Кишкёрёш, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 2 ванных в Кишкёрёш, Венгрия
Дом 2 ванных
Кишкёрёш, Венгрия
2 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 102,769
В его киске на улице Яноша Кальвина продается двухэтажный отдельно стоящий семейный дом на у…
Дом в Кишкёрёш, Венгрия
Дом
Кишкёрёш, Венгрия
230 м² Количество этажей 2
€ 206,157
On the central part of Kiskőrös for sale, patinated building with a pleasure, with 230 nm of…
Realting.com
Перейти