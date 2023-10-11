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Жильё в Кишкёре, Венгрия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Кишкёре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишкёре, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
€90,032
Дом 3 комнаты в Кишкёре, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишкёре, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€45,145
Дом 4 комнаты в Кишкёре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишкёре, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
€77,134
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