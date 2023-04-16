Купить дом в Kisberi jaras, Венгрия

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Kisberi jaras
Дома
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Кишбер
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35 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Ete, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 31,542
Дом 4 комнаты
Ачтесер, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 64,939
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 44,795
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 50,361
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 50,096
Дом 1 комната
Ete, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 40,554
Дом 4 комнаты
Barsonyos, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 99,397
Дом 13 комнат
Баконьбанк, Венгрия
13 Количество комнат
4 ванных комнат
540 м²
€ 363,131
Дом 3 комнаты
Кишбер, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 119,011
Дом 5 комнат
Кишбер, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
€ 105,758
Дом 2 комнаты
Barsonyos, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 38,434
Дом 1 комната
Часар, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 33,132
Дом 2 комнаты
Bakonysarkany, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 23,590
Дом 4 комнаты
Кишбер, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
87 м²
€ 91,445
Дом 2 комнаты
Реде, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 35,783
Дом 2 комнаты
Таркань, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 25,181
Дом 6 комнат
Кишбер, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
€ 138,626
Дом 5 комнат
Реде, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
€ 172,288
Дом 3 комнаты
Шур, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 126,698
Дом 1 комната
Barsonyos, Венгрия
1 Количество комнат
30 м²
€ 18,289
Дом 2 комнаты
Csatka, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 44,795
Дом 4 комнаты
Кишбер, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
€ 86,144
Дом 1 комната
Кишбер, Венгрия
1 Количество комнат
40 м²
€ 11,928
Дом 1 комната
Кишбер, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 46,385
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 26,241
Дом 1 комната
Кишбер, Венгрия
1 Количество комнат
2 ванных комнат
127 м²
€ 82,698
Дом 2 комнаты
Баконьбанк, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 50,096
Дом 3 комнаты
Реде, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
€ 43,735
Дом 3 комнаты
Таркань, Венгрия
3 Количество комнат
85 м²
€ 10,337
Дом 4 комнаты
Часар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 87,655
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Параметры недвижимости в Kisberi jaras, Венгрия
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