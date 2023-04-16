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Купить коттедж в Kisberi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Коттеджв Чеп, Венгрия
Коттедж
Чеп, Венгрия
494 м² Количество этажей 2
€ 495,744
Офис, размещение, склад в одном месте! Рядом с главной дорогой № 13, 19 от Комарома, 40 о…

Параметры недвижимости в Kisberi jaras, Венгрия

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