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  5. Kisberi jaras

Купить недвижимость в Kisberi jaras, Венгрия

Кишбер
16
36 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Ete, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ete, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 31,542
Дом 4 комнатыв Ачтесер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ачтесер, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 64,939
Дом 2 комнатыв Кишбер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 44,795
Дом 2 комнатыв Кишбер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 50,361
Дом 2 комнатыв Кишбер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 50,096
Дом 1 комнатав Ete, Венгрия
Дом 1 комната
Ete, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 40,554
Дом 4 комнатыв Barsonyos, Венгрия
Дом 4 комнаты
Barsonyos, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 99,397
Дом 13 комнатв Баконьбанк, Венгрия
Дом 13 комнат
Баконьбанк, Венгрия
13 Количество комнат 4 ванных комнат 540 м²
€ 363,131
Дом 3 комнатыв Кишбер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишбер, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 119,011
Дом 5 комнатв Кишбер, Венгрия
Дом 5 комнат
Кишбер, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 105,758
Дом 2 комнатыв Barsonyos, Венгрия
Дом 2 комнаты
Barsonyos, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 38,434
Дом 1 комнатав Часар, Венгрия
Дом 1 комната
Часар, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 33,132
Дом 2 комнатыв Bakonysarkany, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bakonysarkany, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 23,590
Дом 4 комнатыв Кишбер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишбер, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м²
€ 91,445
Дом 2 комнатыв Реде, Венгрия
Дом 2 комнаты
Реде, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 35,783
Квартира 3 комнатыв Кишбер, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кишбер, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 95,156
Дом 2 комнатыв Таркань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Таркань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 25,181
Дом 6 комнатв Кишбер, Венгрия
Дом 6 комнат
Кишбер, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м²
€ 138,626
Дом 5 комнатв Реде, Венгрия
Дом 5 комнат
Реде, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 172,288
Дом 3 комнатыв Шур, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шур, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 126,698
Дом 1 комнатав Barsonyos, Венгрия
Дом 1 комната
Barsonyos, Венгрия
1 Количество комнат 30 м²
€ 18,289
Дом 2 комнатыв Csatka, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csatka, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 44,795
Дом 4 комнатыв Кишбер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишбер, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 86,144
Дом 1 комнатав Кишбер, Венгрия
Дом 1 комната
Кишбер, Венгрия
1 Количество комнат 40 м²
€ 11,928
Дом 1 комнатав Кишбер, Венгрия
Дом 1 комната
Кишбер, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 46,385
Дом 2 комнатыв Кишбер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 26,241
Дом 1 комнатав Кишбер, Венгрия
Дом 1 комната
Кишбер, Венгрия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м²
€ 82,698
Дом 2 комнатыв Баконьбанк, Венгрия
Дом 2 комнаты
Баконьбанк, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 50,096
Дом 3 комнатыв Реде, Венгрия
Дом 3 комнаты
Реде, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 43,735
Дом 3 комнатыв Таркань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Таркань, Венгрия
3 Количество комнат 85 м²
€ 10,337

Параметры недвижимости в Kisberi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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