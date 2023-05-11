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Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Keszthelyi jaras
Кестхей
Дома
Дома в Кестхей, Венгрия
Дом
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32 объекта найдено
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Дом 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
1
84 м²
€ 174,724
Дом 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3
1
74 м²
€ 226,145
Дом 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
4
2
90 м²
€ 69,728
Дом 8 комнат
Кестхей, Венгрия
8
2
220 м²
€ 363,179
Дом 6 комнат
Кестхей, Венгрия
6
3
160 м²
€ 215,107
Дом 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
4
1
120 м²
€ 180,109
Дом 15 комнат
Кестхей, Венгрия
15
9
270 м²
€ 376,640
Дом 7 комнат
Кестхей, Венгрия
7
3
167 м²
€ 282,682
Дом 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
4
2
126 м²
€ 188,428
Дом 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
1
50 м²
€ 118,188
Дом 5 комнат
Кестхей, Венгрия
5
5
200 м²
€ 400,000
Дом 7 комнат
Кестхей, Венгрия
7
2
250 м²
€ 266,528
Дом 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
4
1
100 м²
€ 174,724
Дом 5 спален
Кестхей, Венгрия
6
3
224 м²
3
€ 365,000
Дом 5 спален
Кестхей, Венгрия
7
4
250 м²
3
€ 349,000
Дом 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2
1
45 м²
€ 102,304
Дом 6 комнат
Кестхей, Венгрия
6
2
200 м²
€ 239,337
Дом 6 ванных
Кестхей, Венгрия
6
341 м²
2
€ 86,817
Дом 7 ванных
Кестхей, Венгрия
7
434 м²
2
€ 572,324
Дом 2 ванных
Кестхей, Венгрия
2
89 м²
1
€ 177,952
Дом 3 ванных
Кестхей, Венгрия
3
230 м²
3
€ 156,274
Дом 3 ванных
Кестхей, Венгрия
3
260 м²
1
€ 156,253
Дом 2 ванных
Кестхей, Венгрия
2
150 м²
2
€ 161,199
Дом 1 ванная
Кестхей, Венгрия
1
80 м²
1
€ 81,591
Дом 1 ванная
Кестхей, Венгрия
1
91 м²
2
€ 91,884
Дом 2 ванных
Кестхей, Венгрия
2
106 м²
2
€ 78,294
Дом 2 ванных
Кестхей, Венгрия
2
384 м²
2
€ 301,843
Дом 2 ванных
Кестхей, Венгрия
2
140 м²
2
€ 96,635
Дом 2 ванных
Кестхей, Венгрия
2
350 м²
2
€ 241,947
Дом 1 ванная
Кестхей, Венгрия
1
100 м²
1
€ 101,140
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