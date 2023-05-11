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Дома в Кестхей, Венгрия

32 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 174,724
Дом 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 226,145
Дом 4 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 69,728
Дом 8 комнат в Кестхей, Венгрия
Дом 8 комнат
Кестхей, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€ 363,179
Дом 6 комнат в Кестхей, Венгрия
Дом 6 комнат
Кестхей, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€ 215,107
Дом 4 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 180,109
Дом 15 комнат в Кестхей, Венгрия
Дом 15 комнат
Кестхей, Венгрия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 270 м²
€ 376,640
Дом 7 комнат в Кестхей, Венгрия
Дом 7 комнат
Кестхей, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
€ 282,682
Дом 4 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
€ 188,428
Дом 2 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 118,188
Дом 5 комнат в Кестхей, Венгрия
Дом 5 комнат
Кестхей, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
€ 400,000
Дом 7 комнат в Кестхей, Венгрия
Дом 7 комнат
Кестхей, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€ 266,528
Дом 4 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 174,724
Дом 5 спален в Кестхей, Венгрия
Дом 5 спален
Кестхей, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
€ 365,000
Дом 5 спален в Кестхей, Венгрия
Дом 5 спален
Кестхей, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
€ 349,000
Дом 2 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 102,304
Дом 6 комнат в Кестхей, Венгрия
Дом 6 комнат
Кестхей, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 239,337
Дом 6 ванных в Кестхей, Венгрия
Дом 6 ванных
Кестхей, Венгрия
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 341 м²
Количество этажей 2
€ 86,817
Дом 7 ванных в Кестхей, Венгрия
Дом 7 ванных
Кестхей, Венгрия
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 434 м²
Количество этажей 2
€ 572,324
Дом 2 ванных в Кестхей, Венгрия
Дом 2 ванных
Кестхей, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
€ 177,952
Дом 3 ванных в Кестхей, Венгрия
Дом 3 ванных
Кестхей, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
€ 156,274
Дом 3 ванных в Кестхей, Венгрия
Дом 3 ванных
Кестхей, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
€ 156,253
Дом 2 ванных в Кестхей, Венгрия
Дом 2 ванных
Кестхей, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
€ 161,199
Дом 1 ванная в Кестхей, Венгрия
Дом 1 ванная
Кестхей, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 81,591
Дом 1 ванная в Кестхей, Венгрия
Дом 1 ванная
Кестхей, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
€ 91,884
Дом 2 ванных в Кестхей, Венгрия
Дом 2 ванных
Кестхей, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
€ 78,294
Дом 2 ванных в Кестхей, Венгрия
Дом 2 ванных
Кестхей, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 384 м²
Количество этажей 2
€ 301,843
Дом 2 ванных в Кестхей, Венгрия
Дом 2 ванных
Кестхей, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
€ 96,635
Дом 2 ванных в Кестхей, Венгрия
Дом 2 ванных
Кестхей, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
€ 241,947
Дом 1 ванная в Кестхей, Венгрия
Дом 1 ванная
Кестхей, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
€ 101,140
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