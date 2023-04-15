Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Gödöllő Regional Unit
Керепеш
Дома
Купить дом в Керепеш, Венгрия
Дом
Очистить
37 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 6 комнат
Керепеш, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 185,276
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
€ 261,083
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
€ 211,782
Дом 8 комнат
Керепеш, Венгрия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
€ 156,385
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 209,131
Дом 3 комнаты
Керепеш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 84,819
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 219,999
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 227,686
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 219,734
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
5 Количество комнат
200 м²
€ 307,468
Дом 3 комнаты
Керепеш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
168 м²
€ 238,288
Дом 8 комнат
Керепеш, Венгрия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
418 м²
€ 1,004,573
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
92 м²
€ 246,134
High quality brand new bungalow houses for sale with low bill costs, good energy efficiency …
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
€ 246,134
High quality brand new bungalow houses for sale with low bill costs, good energy efficiency …
Дом 6 комнат
Керепеш, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
114 м²
€ 154,529
In Kerepes, in the Panoráma Residential Park beeing under construction, there are two family…
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
104 м²
€ 140,481
In Kerepes, in the Panoráma Residential Park beeing under construction, there are two family…
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 217,083
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 217,083
Дом 6 комнат
Керепеш, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 195,083
Две квартиры по одной цене! В доме две полностью раздельные квартиры. Обе квартиры имеют 3 к…
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
€ 274,309
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
121 м²
€ 229,249
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
114 м²
€ 137,566
Дом 3 комнаты
Керепеш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 148,433
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 251,541
Дом 2 комнаты
Керепеш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 117,421
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
139 м²
€ 211,782
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 198,529
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 198,529
Дом 6 комнат
Керепеш, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
204 м²
€ 397,323
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 195,878
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты