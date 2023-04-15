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Купить дом в Керепеш, Венгрия

37 объектов найдено
Дом 6 комнатв Керепеш, Венгрия
Дом 6 комнат
Керепеш, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 185,276
Дом 5 комнатв Керепеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м²
€ 261,083
Дом 4 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 211,782
Дом 8 комнатв Керепеш, Венгрия
Дом 8 комнат
Керепеш, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 156,385
Дом 4 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 209,131
Дом 3 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Керепеш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 84,819
Дом 4 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 219,999
Дом 4 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 227,686
Дом 4 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 219,734
Дом 5 комнатв Керепеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
5 Количество комнат 200 м²
€ 307,468
Дом 3 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Керепеш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 168 м²
€ 238,288
Дом 8 комнатв Керепеш, Венгрия
Дом 8 комнат
Керепеш, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 418 м²
€ 1,004,573
Дом 4 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м²
€ 246,134
High quality brand new bungalow houses for sale with low bill costs, good energy efficiency …
Дом 4 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м²
€ 246,134
High quality brand new bungalow houses for sale with low bill costs, good energy efficiency …
Дом 6 комнатв Керепеш, Венгрия
Дом 6 комнат
Керепеш, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 114 м²
€ 154,529
In Kerepes, in the Panoráma Residential Park beeing under construction, there are two family…
Дом 5 комнатв Керепеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м²
€ 140,481
In Kerepes, in the Panoráma Residential Park beeing under construction, there are two family…
Дом 4 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 217,083
Дом 4 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 217,083
Дом 6 комнатв Керепеш, Венгрия
Дом 6 комнат
Керепеш, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 195,083
Две квартиры по одной цене! В доме две полностью раздельные квартиры. Обе квартиры имеют 3 к…
Дом 4 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 274,309
Дом 4 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 121 м²
€ 229,249
Дом 4 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м²
€ 137,566
Дом 3 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Керепеш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 148,433
Дом 4 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 251,541
Дом 2 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Керепеш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 117,421
Дом 4 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 139 м²
€ 211,782
Дом 5 комнатв Керепеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 198,529
Дом 5 комнатв Керепеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 198,529
Дом 6 комнатв Керепеш, Венгрия
Дом 6 комнат
Керепеш, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 204 м²
€ 397,323
Дом 4 комнатыв Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 195,878
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